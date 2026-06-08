北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第９話が８日に放送された。若狭小浜高校海洋科学科で、兄の世代から始まった宇宙食サバ缶プロジェクトを受け継いでいた寺尾瑠夏（伊東蒼）らが卒業。そして第５期世代となる後輩女子で水谷結（南琴奈）が登場した。南琴奈は抜群の透明感ビジュと演技力で注目を集めている１９歳。水谷結ら女子４人組はまだ実習より遊ぶことに夢中で、第１期世代の生徒で教師にな