【横浜商大−日本文理大】６回横浜商大１死二、三塁、石塚の右犠飛で三走多羅尾が生還＝東京ドーム（立石祐志写す）第７５回全日本大学野球選手権は８日、神宮球場などで開幕し、１回戦が行われた。１５年ぶり５度目の出場となった横浜商大（神奈川）は日本文理大（九州）を９−６で下し、初勝利を挙げた。商大は一回に４番加藤の３ランで先制し、その後も着実に加点して１０安打９得点。先発の佐藤が６回２失点と試合をつく