◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦大商大７−４九産大（８日・神宮）巨人の浦田俊輔内野手が８日、母校・九産大の応援で神宮を訪れた。シーソーゲームの末に惜敗したが「いい試合を見させてもらいました」と奮闘した後輩たちに拍手を送った。長崎・海星から九産大に進み、リーグ通算打率３割９分２厘、３７盗塁をマークしてプロ注目の遊撃に成長した。この日は６連戦明けの移動日だったが「純