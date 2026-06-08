タレントのマツコ・デラックスが８日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。共演の「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」村上信五に厳しくツッコむ一幕があった。この日の番組冒頭のトークで、女性がほとんどのスタジオ観覧席を見て「今日、えらいお若い…」と、つぶやいた村上。マツコも「すごい若そうな子がいるね。おいくつ？」と聞くと、聞かれた女性は「２１です」と返答。マツコが重ねて「誰のファ