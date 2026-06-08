ドル円のピボットは１６０．０６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値159.94高値160.39安値159.86 160.80ハイブレイク 160.59抵抗2 160.27抵抗1 160.06ピボット 159.74支持1 159.53支持2 159.21ローブレイク ユーロ円 現値184.56高値185.00安値184.01 186.03ハイブレイク 185.51抵抗2 185.04抵抗1 184.52ピボット 184.05支持1