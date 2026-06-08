きょうの為替市場、週末にイスラエルとイランとの間でミサイル攻撃の応酬が発生していたが、イランが軍事作戦の終了を宣言したこともあり、ドル高の動きが一服。ドル円は東京時間に一時１６０．４０円近辺まで上昇していたが、海外時間に入って１６０円付近まで伸び悩む動きとなっている。 しかし、先週金曜日の米雇用統計はＦＲＢのタカ派姿勢を正当化する内容で、市場はＦＲＢの年内利上げ確率を完全に織り込んでいる。ス