クマの目撃が相次いでいる宇都宮市で、今夜、「中学校内の雑木林にクマがいる」との通報が相次ぎ、警察などがクマを確認。周辺を包囲して警戒を続けています。宇都宮市内では、おととい（6日）から市内でクマの目撃情報が40件以上相次いでいて、警察や猟友会などが捜索を続けています。警察によると、きょう午後7時頃から、「宇都宮市立陽南中学校の東側の雑木林の中にクマが隠れている」という内容の通報が、少なくとも4件相次ぎ