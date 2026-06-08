国立天文台野辺山宇宙電波観測所の立松健一・前所長や西村淳・現所長を中心とする国際的な研究チームは、世界で初めて「オリオン座分子雲の進化地図」を作成したとする研究成果を発表しました。同観測所によると、この観測では45m電波望遠鏡に新たに搭載された「7BEE（セブン・ビー）受信機」が使用されました。この新開発の受信機によって、星の誕生の場である宇宙の雲が、どのような進化の段階にあるのかを広域にわたって可視化