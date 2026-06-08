オーストラリア代表デビュー戦で初ゴールを記録したFC町田ゼルビアFWテテ・イェンギが「これ以上ない最高のスタートだったと思う」と喜びを表した。『The Daily Telegrap』が伝えている。北中米W杯に出場するオーストラリアは今月1日に本大会メンバーを発表。A代表はおろか世代別代表での選出がなかったイェンギだったが、サプライズ招集で26人のメンバー入りを果たした。そして、6日に行われたスイスとの国際親善試合。イェ