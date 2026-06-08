【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、最新シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」から「What’s “KAZOKU”?」のMVを公開した。 ■MVの舞台は“家” 「What’s “KAZOKU”?」は、MBS/TBS系にて放送中のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ。 今回の15枚目シング「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」は、坂道グループ初の両A面シングルとなっており