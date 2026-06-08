8日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は、2025-26シーズンをもってセッターの高橋鈴（21）が現役を引退、ミドルブロッカーの熊谷真伶（21）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 北海道出身の高橋は札幌山の手高校を卒業後、2024年にアルテミスへ入団。在籍2季目となる2025-26シーズン、Vリーグ女子での出場機会はなかった。 一方、岩