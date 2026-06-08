スロベニアバレーボール連盟（OZS）は6日（土）、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第1週の男子スロベニア代表メンバーを発表した。 6月10日（水）より開幕するVNL2026の男子大会。男子スロベニア代表は現在FIVB世界ランキング6位で、イタリア出身のファビオ・ソーリ監督が率いて2年目となる。男子スロベニア代表はVNL2026の予選ラウンド第1週を中国