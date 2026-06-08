ヒップや太ももに、なんとなく重たさを感じるようになった--。そんな変化の背景には、筋力低下だけでなく“体幹のゆるみ”が関係していることも。そこで取り入れたいのが、基本エクササイズとして広く知られる【フロントランジ】です。下半身の筋肉をバランスよく使いながら、体幹まで自然に働かせることで、もたつきやすいお尻と脚のラインをすっきり整えていきます。【STEP１】姿勢を整える足をこぶしひとつ分ほど開いて立ち、背