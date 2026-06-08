6月29日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）2時間スペシャルより、出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】CDデビュー6周年SixTONES、“6”が重なり合う新CMチケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画「プラチナライブ」にYOASOBIが登場。最新曲の「オリオン」をテレビ初披露する。そのほか、「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」全7曲を歌唱する。アー