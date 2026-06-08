俳優の一ノ瀬ワタル（４０）が８日、都内で行われた初主演映画「四月の余白」（吉田恵輔監督、２６日公開）の完成披露舞台あいさつに夏帆（３４）らと登壇した。吉田監督のオリジナル脚本で、非行少年と、彼らに寄り添う大人たちを生々しく描く。一ノ瀬は初主演に「うれしさはあるけど、衝撃作でもある。皆さんに見ていただいて、どう評価していただけるのか、楽しみもあるけど、不安もある」と複雑な心境を告白した。夏帆から