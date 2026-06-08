お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健が８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）にレギュラーとして出演。２０２１年に亡くなった人気占い師・細木数子さんとの番組共演時の強烈な思い出を明かす一幕があった。この日の番組では、細木さんを演じたＮｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」で話題の女優・戸田恵梨香と細木さんの娘で２代目・細木数子の細木かおりが共演。細木さんの生前の様々なエピソ