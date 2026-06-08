女優の戸田恵梨香（37）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演し、地元で大好きな店を明かした。戸田は兵庫県神戸市出身で、家族と行った思い出の店としてカフェ「英國屋」の名を挙げた。戸田は「英國屋が大好きで、シフォンケーキを目的に家族でいつも行っていました」とチョコレートシフォンケーキの画像を見て語り「これ大好物です！だから神戸に帰ったら必ず、絶対に行きたいのが（ステーキハ