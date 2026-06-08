現在、歌舞伎座で上演されている『子連れ狼』に出演する中村獅童さん（53）と中村夏幹くん（5）親子が、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の名シーンを再現し、コメントを寄せました。『六月大歌舞伎』（25日千穐楽）昼の部で上演中の『子連れ狼』は、主人公・拝一刀（おがみ いっとう）が、息子・大五郎を連れ、復讐（ふくしゅう）の旅をする物語。拝一刀を獅童さんが勤め、その息子・大五郎を夏幹くんが