雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月8日、投稿を更新。SUPER EIGHTを起用した特別記念号の表紙を公開し、反響を呼んでいます。【写真】『anan』特別記念号表紙にSUPER EIGHTが登場「40代！！！カッコ良すぎる！！！」同アカウントは「6/17発売で #anan通算2500号 を迎えます。その #特別記念号表紙 を飾るのは自らの王道を突き進む男たち #SUPER_EIGHT！ 歴代誌面を背景に撮影した特別仕様表紙が到