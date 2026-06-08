五輪２大会連続メダリストで、元ロコ・ソラーレの吉田知那美が８日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに夫婦写真を撮っていただいたＰｈｏｔｏｂｙ河野孝典大先輩」と記し、夫で全日本スキー連盟アルペンコーチの河野恭介氏との２ショットを投稿した。吉田が記した撮影者はルベールビル、リレハンメル両五輪ノルディックスキー複合団体で連続金メダルの河野孝典氏とみられる。夫とはともに野沢温泉村、早大出身の