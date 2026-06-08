「40歳にもなると固まっていたものがあったんですけど…」元サッカー日本代表の中澤佑二氏が4日、都内で行われた「『#トミと新たな景色を』応援キャンペーン 始動発表会」に、ペナルティ・ワッキーとともに登壇。新たな一歩を踏み出した出来事について語った。中澤佑二氏○「2018年に監督が変わって…」中澤佑二氏の転機「#トミと新たな景色を」応援キャンペーンは、アシックスジャパンによる、ケガから復帰して世界の舞台へ挑むサ