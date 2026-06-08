【モデルプレス＝2026/06/08】M!LK（ミルク）の吉田仁人が6月8日に2nd EP「東京」の発売を記念し、吉田にとって初となるリリースパーティーを開催した。【写真M!LKメンバー、初のリリースパーティーで弾き語り披露◆吉田仁人、弾き語り披露同公演では「東京」をはじめ、本作に収録されている「ばいばい」「やすらぎ」「背伸びのキス」を披露。さらに1部では「カーテン」、2部では「オレンジ」を弾き語りで歌唱し、吉田のアーティス