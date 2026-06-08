８日、フィリピン南部ミンダナオ島のジェネラルサントスで撮影した、地震で損壊した店舗。（マニラ＝新華社配信）【新華社マニラ6月8日】フィリピン南部で8日午前、マグニチュード（M）7.8の地震があり、これまでに少なくとも32人が死亡した。８日、フィリピン南部ミンダナオ島のジェネラルサントスで撮影した、地震で損壊した店舗。（マニラ＝新華社配信）