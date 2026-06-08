イスラエルメディアは、政府高官の話としてイスラエル軍がアメリカのトランプ大統領の要請を受けてイランに対する攻撃を停止したと報じました。一方で、この高官は、イスラエル軍によるレバノン南部への攻撃は今後数日間、全力で続けられるとしていて、レバノンを拠点とする親イラン組織「ヒズボラ」によるイスラエルへの攻撃が続く場合、イスラエル軍はベイルート南部郊外を攻撃するとも述べているということです。