北朝鮮を訪問している中国の習近平国家主席と金正恩総書記が会談し、両国の関係を強化する方針で一致しました。中国外務省によりますと、会談は8日午後、平壌にある迎賓館で行われました。会談で習近平国家主席は「今回の訪問を契機に、両国関係を時代に合わせてさらに発展させていきたい」と述べ、北朝鮮との関係強化に意欲を示しました。また、「戦略的な協力を強化し、それぞれの主権や安全を断固として守るべきだ」と主張。さ