俳優の舘ひろしさん（76）と西野七瀬さん（32）が8日、東京・神田明神で行われた映画の大ヒット祈願イベントに登場。舘さんは雨の中で行われたイベントでダンディーな姿を見せました。映画『免許返納!?』（6月19日（金）全国公開配給：東映）は、舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語。西野さんは、南条を支えるマネージャー、川奈舞を演じます。作品のヒットを祈願した舘さんは「とにかく無事