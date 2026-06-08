普段通りの生活をしていたある日、突然、旦那さんから離婚を切り出される……。衝撃的な出来事ではないでしょうか。まだまだ手がかかる小学生の子どもがいる家庭であれば、受ける衝撃は計り知れません。『子どもは小学生ふたり。急に旦那から離婚か別居したいと言われました。理由は自分が大切にされていない、会話もなく家に帰るのがイヤだ、性格が合わない……。私たち3人を自分のために捨てるんだなと、腹が立ちました。この場