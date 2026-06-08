私はケイコ。夫のユウダイ、息子のリュウタ、娘のミワと4人暮らしをしています。ホテル泊から帰って玄関を開けると、足の踏み場もないほどの惨状が……。リビングはゴミ屋敷さながらです。子どもたちの疲れた顔が、この数日間の苦労を物語っていました。「俺は何でもできるって言ってたじゃない」と思ってしまいます。そこに現れた夫は、めずらしく素直に謝ってきました。疲れた顔でうつむく夫。少しは反省したのでしょうか。私は