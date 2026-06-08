6月7日、小千谷市総合体育館でインターハイ新潟県予選の決勝があり、全国への切符をかけた熱い戦いが繰り広げられました。 ■男子決勝 新発田中央vs上越総合技術 男子の決勝は去年まで2年連続で準優勝の新発田中央と7年ぶりの優勝を狙う上越総合技術が対戦しました。 試合は1月の1・2年生大会で優勝したメンバーが中心の新発田中央がミスの少ない安定感のあるプレーを展開し、第1セットを制します。 続く