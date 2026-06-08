J2・J3100年構想リーグを7位で締め括ったアルビ。船越監督は6月8日、「実りのあるリーグ戦だった」と振り返った上で、J1復帰を目指す来シーズンへの決意も語りました。 野澤社長と船越監督が出席し、開かれた今シーズンの総括会見。 【船越優蔵 監督】 「優勝を目指してやってきた中では残念な結果だったが、選手たちの日々の取り組みが素晴らしかったということと、日々進化していった点については非