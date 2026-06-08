サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。プレーオフ第2戦、アルビレックス新潟は ホームで北海道コンサドーレ札幌と対戦。PK戦までもつれ込んだ試合をものにして最終戦を白星で飾り、最終順位は7位となりました。 前回の試合でホームの連勝は7でストップしたアルビ。だからこそ… 【井上聖貴アナウンサー】 「最後は笑って終わりたい！百年構想リーグもいよいよ最終戦。ゴ