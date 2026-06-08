オンライン形式のG7農相会合に出席した鈴木農相＝8日午後、農水省日米欧の先進7カ国（G7）は8日、臨時の農相会合をオンラインで開催した。中東情勢の混乱に伴う肥料不足が懸念される中、肥料価格の高騰の影響を監視し、各国が農業生産者に対する影響緩和措置を検討していることを確認した。食料や肥料のサプライチェーン（供給網）維持へ「透明で予測可能な市場」の重要性でも一致した。肥料生産国による輸出規制の抑制などが念