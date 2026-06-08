【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比37銭円高ドル安の1ドル＝159円91銭〜160円01銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1532〜42ドル、184円50〜60銭。最近の円安ドル高進行を背景に日本政府、日銀による為替介入への警戒感が広がり、円を買ってドルを売る動きがやや優勢となった。