櫻井翔さん（44）が7日に、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された『NTT ジャパンラグビー リーグワン 2025ｰ26 プレーオフトーナメント決勝』にサプライズ登場。黒いスーツに白い手袋を身にまとって現れた櫻井さんに、スタジアムの観客からは大きな歓声が上がりました。試合前に大会のシンボルである、大きなトロフィーを手にしてフィールドに現れた櫻井さん。トロフィーを中央の台座に設置すると、丁寧にお辞儀をしました。そ