【モデルプレス＝2026/06/08】TBSでは、6月29日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、豪華出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】SixTONESジェシー「彫刻みたい」話題の肉体美◆6月29日放送「CDTV」出演アーティスト発表チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画、「プラチナライブ」にYOASOBIが登場し、最新曲の「オリオン」をテレビ初披露。そのほか、「アイドル」「祝福」「UNDEA