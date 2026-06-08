大阪発のピアノロックバンド・606号室が、15th Single『恋人だけじゃ足りないの』を2026年6月10日にリリースすることを発表した。本作は、「大好きが止まらない恋心」をテーマにしたポップチューン。印象的なピアノの速弾きから始まり、2分52秒というコンパクトな尺の中に、思わず口ずさみたくなるメロディと、まっすぐで少し不器用な恋愛感情を詰め込んでいる。歌詞には、「LINEの返事は2通以上で返してほしい」「前髪を切りすぎ