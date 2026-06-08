8日夕方、名古屋市西区の商業施設で複数の人が喉に痛みを訴え、8人が搬送されました。警察と消防によりますと、西区二方町の「mozoワンダーシティ」で午後5時半頃、警備員の男性から「多数の人が咳き込み、喉がイガイガする」などと119番通報がありました。現場は4階のゲームコーナーとみられ、23人が喉に痛みを訴え、このうち0歳から40代までの8人が病院に搬送されましたが、全員意識はあるという