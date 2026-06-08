北中米Ｗ杯に挑む日本代表は７日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿最終日にＵ―１９日本代表と非公開で練習試合（３５分×４本）を実施。ＤＦ鈴木淳之介、ＦＷ塩貝健人が得点して２―１で勝利した。チームは８日（日本時間９日）、ベースキャンプ地の米ナッシュビルへ移動。１次リーグ（Ｌ）初戦、１４日（同１５日）のオランダ戦に向けた最終調整に入る。主将のＭＦ遠藤航（３３）の回復遅れや練習場問題など想定外もあったが