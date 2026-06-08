『お嫁さんは家族のために整えるのがお仕事』という義母の言葉、悪意がない分だけずっしり来ますよね。勇気を出して『また今度に』と断った妻でしたが、帰宅後に渡されたメモの内容がまたなかなかのもので…。そして夫の『もっと感謝してもいいんじゃない』という一言、これは妻のストレスがさらに大きくなっていく予感しかしません。>>【まんが】義母が求める嫁にはなれません！(ウーマンエキサイト編集部)