北海道を代表するブランドスイカの一つ「らいでんスイカ」の収穫が８日、産地の共和町で始まった。日本海側の景勝地・雷電海岸にちなんで命名され、爽やかな甘みとシャリシャリした食感が特徴。今年は約３０００トンの出荷が見込まれている。ＪＡきょうわによると、大玉スイカの今年の作付面積は７７・４ヘクタールで、町内で４６戸が栽培している。９日には札幌市の青果市場で初競りが行われる。