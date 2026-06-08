◇第75回全日本大学野球選手権記念大会1回戦関大1―0北海学園（2026年6月8日東京ドーム）全日本大学野球選手権大会が8日に開幕した。関大は北海学園大を1―0で下し、準優勝した1991年以来35年ぶりの初戦突破を決めた。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速149キロ左腕の米沢友翔（4年）が8回無失点の好投で貢献した。初回先頭から5者連続三振を含む10奪三振をマーク。そのうち最速147キロを計測した直球で7奪三振を積み上