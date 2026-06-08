おちびじゃけぇつり革におてて届かん〜！▶▶この作品を最初から読むゴリラに似た素敵な男性ゴリ男くんと結婚した、アラサーのきよか。気まぐれに実家を訪れると、そこに現れたのは反りの合わない大学生の弟・風太郎と彼女のみゆ。出会った瞬間から違和感を覚えた彼女は、突然夫の膝の上に座ってきて！？やたらと「小さい」「幼い」をアピールしてくる弟の彼女。どんどんエスカレートしていくその異様な行動には一体どん