【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、6月29日19時から2時間のスペシャルで届けられるTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演することが決定した。 ■「プラチナライブ」は、チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画 YOASOBIは、チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画「プラチナライブ」に登場し、テレビ初披露の最新曲「オリオン」他、「アイドル」など