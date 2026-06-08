2026年5月31日、中国のSNS・小紅書（RED）に「以前の私は、日本人はずっと冷たい人たちだと思っていた」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。投稿者は、「先ほど電車に乗っていた時、ある男性が突然ひどい鼻血を出した。血が床に落ちたが、彼は1人でうつむきながら黙々と拭いていた。周囲の人たちは何が起きたのか気付かず、ただ床を拭いているだけだと思っていた。私は彼の向かいに座っていて、最初に異