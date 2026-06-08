大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは8日（月）、永野健コーチ（40）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 永野コーチは、2007年に選手としてパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団。17シーズンと長きにわたりリベロとしてチームを支え、2009年からの8年間は男子日本代表としても活躍した。2022