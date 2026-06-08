令和ロマンの、くるま（31）が監督に初挑戦した短編映画「BREAK SHOT」が8日、都内で開催中のアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026」で特別上映された。上映後のトークイベントで、くるまは出演者のオダギリジョー（50）を「制御不能」と評した。「BREAK SHOT」は、5月16日にKアリーナ横浜で開催された令和ロマンの単独ライブ「BE：IWAROMAN」の幕あいに上映された