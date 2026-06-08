歌謡コーラスグループ純烈が8日、都内で会見を行い、リードボーカル白川裕二郎（49）の27年3月31日をもっての卒業を発表した。この日、白川卒業後の純烈新メンバーおよび“モナキ”につぐ新グループメンバー募集のオーディション開催も発表した。酒井一圭（50）は「白川が27年3月31日に卒業なので、4月1日からひとまず純烈は“二列”というグループになります」と冗談を披露。後上翔太（39）は「どういうことですか？純烈ではな