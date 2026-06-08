ボートレース尼崎の「尼崎市市政１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７４周年記念）」が８日に開幕した。丸野一樹（３４＝滋賀）は初日６Ｒ、４コースから６着。後半１１Ｒのイン戦は３コースの柳生泰二のスタート遅れに乗じた菅章哉の４コースまくりに屈し３着と苦しい立ち上がりとなった。４４号機は前回Ｖも「アレ？って感じだし、正直、優勝エンジンなのって感じ。鈍さがありスタートも届きにくくなっていた。競っ