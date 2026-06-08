「ミスヤングチャンピオン2024」でグランプリに輝いたグラビアアイドルの暫が5日、自身のインスタグラムを更新。5月29日から先行発売がスタートしているデジタル写真集のオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】振り向きざまの野球女子アンダーシャツの衝撃ボリューミー 野球の捕手のスタイルで見せるアンダーシャツ姿が話題になっていたが、2日には制服姿で前傾し机にもたれか