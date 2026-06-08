国際卓球連盟（ＩＴＴＦ）は８日、最新の世界ランキングを発表した。女子シングルスは１７歳の張本美和（木下グループ）が日本勢１番手の３位をキープ。前週のＷＴＴコンテンダー・スコピエで優勝した大藤沙月（ミキハウス）が、１つ順位を上げて日本勢２番手の１０位に返り咲いた。男子はトップ１０に変動はなく、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢１番手の２位、松島輝空が２番手の６位をそれぞれキープした。◆男子の日本勢